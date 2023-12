Zack Snyder | il deus ex machina dell' intrattenimento cinematografico Netflix

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La recente uscita di Rebel Moon in piattaforma - lo scorso 22 dicembre - è l'occasione perfetta per parlare'ascesa artistica'autore nel meccanismo'entertainment del colosso di Hastings. È bastata la sua opera seconda a polarizzare in via quasi definitiva il suo pubblico: o favorevoli o contrari. È difficile che il cinema dinon piaccia senza riserve, ma è anche vero il contrario. Se L'alba dei morti viventi lo ha portato alla ribalta come uno dei registi più promettentia sua generazione, 300 lo ha condannato a questo eterno odio e amore da parte'audience, un aut aut che perdura e persiste ancora oggi. La trasposizione'opera di Frank Miller ha infatti gettato le basi del suo stile ipertrofico e muscolare, dove ...

Zack Snyder ha definito la timeline dell’universo di Rebel Moon come “un’enorme mappa” , che va oltre i film stessi. Nato come progetto per un film ... (cinemaserietv)

si sta godendo il meritato successo in casa Netflix con Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco , film d'azione tanto atteso dal suo pubblico di fedelissimi diviso in due parti sulla ...- Pubblicità - Tra i vari aspetti di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco ( qui la recensione ) che il registasta ora spiegando in seguito all'arrivo del film su Netflix , vi è anche il bizzarro portale presente all'inizio del film. Gli spettatori non hanno infatti mancato di notare le somiglianze ...Il noto regista Christopher Nolan è tornato a tessere le lodi del collega Zack Snyder dopo aver elogiato il suo Watchmen definendolo " in anticipo rispetto ai tempi ". In particolare, il regista di ...Christopher Nolan ha ribadito la propria stima nei confronti del collega Zack Snyder, sottolineando la sua influenza nei generi sci-fi e cinecomic.