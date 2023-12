Zacchi Geopolitica info | “Ecco cosa sta succedendo a Gaza”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lorenzo, responsabile Medio Oriente di, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’operazione di terra si sta intensificando”. Lo scenario aè completamente differente rispetto a qualche giorno fa. Israele ha intensificato i propri attacchi e sta allargando anche l’azione. La nostra redazione ha contattato Lorenzo, responsabile Medio Oriente di, per fare il punto della situazione. Israele ha intensificato gli attacchi – Notizie.com – © AnsaLorenzosta? “Possiamo dire che l’operazione di terra si sta intensificando. Gli attacchi si stanno concentrando al Sud della Striscia. In più in queste ultime ore Israele ha deciso di ...