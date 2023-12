WWE | Cody Rhodes ha avuto la meglio su Nakamura in un Bull Rope Match

...torna ine lo fa accolto da una delle più grandi ovazioni di sempre, quella della sua gente. Tutto succede al termine del Main Event di Survivor Series: WarGames , stravinto dal team di......torna ine lo fa accolto da una delle più grandi ovazioni di sempre, quella della sua gente. Tutto succede al termine del Main Event di Survivor Series: WarGames , stravinto dal team di...At the end of the day, wrestling is all about storytelling and there were some solid storylines in 2023, but, which one was the bestCM Punk defeated Dominik Mysterio in a WWE Live event at Madison Square Garden to win his first WWE match in almost a decade.