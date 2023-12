Wish | perché Magnifico è un cattivo classico ma moderno

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sarà l’eterno fascino del Male oppure soltanto banale nostalgia, ma una cosa è certa: ci era mancato un bel po’. Che cosa? UnDisney con le fattezze delDisney. Niente inganni, niente metafore, niente antagonisti travestiti da altro come in Frozen o Zootropolis. Solo un beld’altri tempi, che però non si accontenta soltanto di crogiolarsi nel passato. È questo l’identikit di Re, il grande villain di, l’ultimoDisney arrivato in sala lo scorso 21 dicembre. Un film che trasuda amore disneyano da ogni singolo frame, visto che di fatto è una grande celebrazione per i 100 della Walt Disney Animation. Ce ne siamo accorti anche grazie a questo sovrano malefico dall’aspetto antico, capace di ...