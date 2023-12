Volley Ufficiale | Mazzanti torna in A1

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 Davideè il nuovo allenatore dell'Itas Trentino di Serie A1 femminile. Il quarantasettenne tecnico marchigiano verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 10 presso la sede di Trentino Marketing, in via Romagnosi 11 a Trento.Trentinoringrazia il suo predecessore Marco Sinibaldi per l'impegno profuso nei quattro mesi in cui ha guidato la squadra.La scheda ?DAVIDE?nato a Fano il 15 ottobre 1976?2002/2003 Corridonia Pallavolo A2 – 2° allenatore?2003/2004 GalassiaFalconara B1?2004/2005 GalassiaFalconara B12005/2006 SanteramoA1 – 2° allenatore2006/2007 Teodora Ravenna B12007/2008 Foppapedretti Bergamo A1 – 2° allenatore2008/2009 Foppapedretti Bergamo A1 – 2° allenatore2009/2010 Club