Volley | i migliori italiani della 11° giornata di Superlega Lanza e Baranowicz | a volte ritornano!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I10ªDIPAOLO PORRO: Guida Milano ad una grande rimonta a casa del Perugia di Simone Giannelli. Sta salendo di colpi e come lo scorso anno sta contribuendo a far diventare Milano la mina vagante del campionato FRANCESCO SANI: Altra prova di sostanza dello schiacciatore veronese che guida i veneti alla grande rimonta con 12 punti, il 71% in attacco, il 50% in ricezione, un ace e un muro. MICHELE: Grande prova dell’alzatore di Cisterna contro Monza che va in tilt in più di un’occasione a causa delle giocate dell’esperto regista laziale ALESSANDRO MICHIELETTO: Altra ottima prestazione dello schiacciatore azzurro che a Padova risulta decisivo in ricezione (54%) anche se è meno efficace del solito in attacco, con 14 punti, il 39% ...