Volley femminile | Mazzanti torna in panchina | sarà l’allenatore dell’Itas Trentino

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) A poco più di un paio di mesi di distanza dal termine della sua avventura in Nazionale, Davideè pronto are inè stato infatti nominato nuovo allenatoredi Serie A1. Il quarantasettenne tecnico marchigiano prenderà il posto indi Marco Sinibaldi e verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre.“ringrazia il suo predecessore Sinibaldi per l’impegno profuso nei quattro mesi in cui ha guidato la squadra”, si legge nella nota del club. SportFace.

Boxing Day anche per il Volley . Quest’oggi si è disputata la 14ª giornata di Serie A1 femminile 2023 / 2024 . Vittoria numero 14, su 14 partite, per ... (sportface)

La Serie A1 di Volley femminile è scesa in campo a Santo Stefano per disputare la 14ma giornata, la prima del girone di ritorno. Il campionato non ... (oasport)

2023 - 2024 Prosegue al Centro Pavesi di Milano la preparazione della nazionale Under 20prima della partenza per Ragusa, location che dal 3 al 7 gennaio ospiterà il Torneo Wevza. L'...Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano è un inizio infuocato quello tra la RomaClub e ... 1a Giornata Ritorno 26 - 12 - 2023 " Serie A1Tigota' ITAS TRENTINO " PROSECCO DOC IMOCO ...TRENTO - C'è anche l'annuncio ufficiale e c'è tanta attesa per la sua presentazione: Davide Mazzanti è il nuovo allenatore dell' Itas Trentino Volley Srl, ...Davide Mazzanti 3 mesi dopo essersi diviso dalla nazionale azzurra torna in panchina. Il tecnico che con l'Italia ha vinto un Europeo, una VNL e per due volte è saqlito sul podio mondiale (argento 201 ...