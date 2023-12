Vojvoda | «Una grande emozione le 100 presenze con il Torino»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Mergim, giocatore del, ha parlato a Toro Channel delle centocollezionate in maglia granata Mergim, giocatore del, ha parlato a Toro Channel delle centocollezionate in maglia granata. PAROLE – «100? È stata una: ho sentito orgoglio anche da parte della mia famiglia, non è una cosa facile da raggiungere con un’unica squadra. Ricordo il mio esordio con la Fiorentina nel 2020, purtroppo non c’erano i tifosi perché era il periodo Covid: subentrai e fu una. L’obiettivo è fare più assist e segnare di più, lavoro tanto su questo. Mi piacerebbe fare cinque gol e 6-7 assist».

