Viky Moore | l’amore malato e la svolta a luci rosse | ‘Mi maltrattava e derubava’

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un amorepuò lasciare ferite profonde. Può lasciare segni indelebili fino alle conseguenze più tragiche. Quelle che quasi quotidianamente caratterizzano le cronache e sono oggetto di trasmissioni di approfondimento. Ci sono donne che sono riuscite a reagire ed a trovare la forza per liberarsi di chi pensa chesia sinonimo di possesso. É il caso diche è riuscita a ribellarsi all’uomo che non perdeva occasione per vessarla e picchiarla. Quando ha compreso che quelera diventato una prigione è riuscita ad allontanarsi e ad ricostruire la sua vita. Niente però è stato più come prima. Da allora ha faticato a pronunciare la parola amore ed ha preferito dedicarsi al lavoro. Ha iniziato a esibirsi nei night club ed a lavorare nel mondo dell’intrattenimento per ...