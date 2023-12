VIDEO – Sanchez | la risposta all’Arabia Saudita! Buchanan vicino | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – Il mercato di gennaio è alle porte e l’non resta a guardare. Se in uscitaè cercato dSaudita, in entrata Inzaghi potrebbe accogliere, esterno del Bruges sempre piùal club nerazzurro. Sguardo anche al campo con l’che, venerdì sera, sfiderà il Genoa di Gilardino al ‘Marassi’. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG ...