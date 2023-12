Vicenza | chiede l’elemosina vestito da babbo natale e aggredisce una suora

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023è la figura simbolo dele diverse persone indossano il suo tipico abito rosso in occasione di feste, eventi e cerimonie per allietare le famiglie e far sorridere i bambini. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto e infatti ad Abbiategrasso, durante una sfilata natalizia, tra une un residente sono volate botte da orbi a causa della musica troppo alta. Un’altra vicenda altrettanto sconcertante si è verificata a Schio, dove un nomade tradaha aggredito unaper ben 2 volte nell’istituto canossiano di Schio, nel vicentino.allontanato mentre...