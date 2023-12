Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 20.20 VALERIA VERNINI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA RIAPERTA PARZIALMENTE A SEGUITO DI CHIUSURA PER INCIDENTE E’ STATA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA . CODE A PARTIRE DAL RACCORDO PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI DIREZIONA CAUSA DELLAPRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLANAPOLI INCIDENTE AL KM 581, SIAMO TRA BIVIO DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI CANTIERI SULLA DIRMAZIONESUD QUESTA SERA DALLE 22:OO E FINO ALLE 05:00 ...