Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 19 | 45

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 19.35 VALERIA VERNINI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA SULLA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI D RIPRISTINO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E’ AL MOMENTO CHIUSA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA. CODE A PARTIRE DAL RACCORDO PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI DIREZIONA CAUSA DELL APRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO SULLA COLOMBO SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI ACILI ADIREZIONE OSTIA CANTIERI SULLA DIRMAZIONESUD INIZIANO QUESTA SERA ALLE 22:OO FINO ALLE 05:00 DI DOMANI 28 DICEMBRE DEI LAVORI, È ISTITUITA ...