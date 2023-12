Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 19.05 VALERIA VERNINI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONEA SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CODE IN DIMINUZIONE TRA TORRENOVA E RACCORDO DIREZIONENMENTRE NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA SULLA VI APONTINA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILI AIN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO CANTIERI SULLA PONTINA AL VIA QUESTA SERA I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA RACCORDO E LATINA NELLE DUE DIREZIONI CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI UAN CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA A SECONDA DELLE LAVORAZIONI IN ...