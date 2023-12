Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 18.05 VALERIA VERNINI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UNA SERIE DI INCIDENTI IN A1, PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, PERMANGONO 4 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE-NAPOLI MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONAA CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE, COINVOLTI 4 VEICOLI, SI TRANISTA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA COMPLICATA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE PER ...