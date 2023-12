Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 17.20 VALERIA VERNINI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UNA SERIE DI INCIDENTI NELLO SPECIFICO IN A1, PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA TRA I BIVI PER LA A24-TERAMO E PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE-NAPOLI SI TRANSITA SULLA SORPASSO IN DIREZIONESULLA-NAPOLI A causa di INCIDENTE sistain coda DA COLLEFERRO A VALMONTONE PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD dove per un altro INCIDENTE CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA, COMPLICATA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ...