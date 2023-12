Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 16.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZEPER INCIDENTE SEGNALIAMO 3KM DI CODA TRA CHIUSI E FABRO IN DIREZIONESEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIOENSUD ,M SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE ALTEZZA A24TERAMO SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE IN DIMINUZIONE TRA RACCORDO E BARRIERASUD A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA DIREZIONE NAPOLI. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA MENTRE PER LAVORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E VIA DELLA ...