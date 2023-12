Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)DEL 27 DICEMBREORE 15.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD 4 KM DI CODA TRA RACCORDO E BARRIERASUD A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE NAPOLI MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA TRA MONTEPORZIO CATONE E TORRENOVA AORARIO PROLUNGATO PER LE ZTL DI CENTRO, TRIDENTE E TRASTEVERE NELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO. I VARCHI RESTERANNO ACCESI DALLE 20 DEL 31 DICEMBRE ALLE 6,30 DEL PRIMO GENNAIO 2024 TRASPORTO PUBBLICO , SONO IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 LE LINEE GRATUITE FREE1 FREE2 E DALLE 9 ALLE 20 LA LINEA 100 RESTIAMO IN TEMA ID TRASPORTO PUBBLICO , FINO AL 6 GENNAIO LE LINEE FERROVIARIE-VITERBO E ...