Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) VIABILITA’ 27 DICEMRBE ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA A12-CIVITAVECCHIA È STATA ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 28, CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA E DI FARE RIENTRO IN AUTOSTRADA DALLA STAZIONE DI SANTA SEVERA, AVENDO PERCORSO LA SS1 AURELIA. ALL’USCITA OBBLIGATORIA DI CERVETERI SPOSTIAMOCI SULLA VIA SALARIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PASSO CORESE E BORGO QUINZIO QUI PER LAVORI E SULLO STESSO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE CHE COMPLICA LA SITUAZIONE ALTRE CODE SUL TRATTO URBNANO DELLATERAMO IN ...

... dal comune di Vallecrosia: in Via Colonnello Aprosio, Via, Via Romana; nel comune di ... Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia; - direzione Sanremo : normaledalle 21.15. ...I veicoli già in sosta regolare all'interno del tratto di strada interessato dal divieto di circolazione potranno transitare con direzione monte (verso Via) per immettersi nella...