Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) VIABILITA’ 27 DICEMRBE ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-CIVITAVECCHIA È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 28, CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA E DI FARE RIENTRO IN AUTOSTRADA DALLA STAZIONE DI SANTA SEVERA, AVENDO PERCORSO LA SS1 AURELIA. ALL’USCITA OBBLIGATORIA DI CERVETERI UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SULLA CARREGGAIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE ALTEZZA APPIA CON CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA SPOSTIAMOCI SULLA VI ASALARIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PASSO CORESE E BORGO QUINZIO QUI PER LAVORI E SULLO ...