Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) VIABILITA’ 27 DICEMRBE ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLACOMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTARDE DISAGI PER CHI è DIRETTO VERSO IL RACCORDO SULLA VIA FLAMINIA PER CANTIERI CI SONO CODE TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERIALE NON SCOLASTICO SULLA RETE CAPITOLINA PER IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ, SONO IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 LE LINEE GRATUITE FREE1 FREE2 E DALLE 9 ALLE 20 LA LINEA 100 INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURE SU VIALE DI TOR DI QUINTO FINO AL 30 DICEMBRE, DALLE 9,30 ALLE 16, PER SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E LA ...