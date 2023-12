Via ai lavori alla scuola Sequino di Mugnano | partito abbattimento della palestra

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sono partiti idi. Stamane ruspe in azione nell’istituto scolastico per l’che sarà ricostruita con fondi del Pnrr. Il progetto prevede inoltre anche altre aule nonché una rivoluzione urbanistica per quel che riguarda il parcheggio. Al termine dei, i residentizona avranno a disposizione nuovi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 18 dicembre 2023, poco dopo le 11 nel comune di Greve in Chianti L'articolo Greve in Chianti : fuga ... ()

A Bollate la piscina sarà raggiungibile in bicicletta grazie alla nuova pista ciclabile . Completare la rete di piste ciclabili e ciclopedonali per ... (ilnotiziario)

Sono iniziati oggi i lavori per la demolizione della tribuna dello Stadio Collana di Napoli, che dà su via Acitillo, ormai in rovina e che verrà ... (2anews)

Dopo le modifiche alla circolazione per vietare il transito dei mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate e per limitare la velocità di ... (udine20)

la copertura della pista ,qualche edificio,le tribune per il pubblico,i piazzali, il bar e un po' di strade di raccordo . Mezzo ettaro di bosco in meno divorato dalle ...per i,...Nella prima metà dell'anno partiranno anche idi restauro conservativo della porzione di mura storiche daBastioni Settentrionali a Corso Giovanni XXIII, che andrà così a completare la ...Evitare una figuraccia planetaria all’Italia, accontentare il governatore Luca Zaia, dare una lezione al forzista Tajani. Ma davvero Salvini risolverà il rebus pista da bob con un "colpo di bacchetta ...Da giovedì 28 dicembre fino al 9 gennaio viene sospesa la circolazione stradale in via Caduti senza croce a Baggiovara per permettere lavori di potenziamento della rete dell'acquedotto a cura di Hera.