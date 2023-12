Vetro distrutto e ladri in azione | furto in un locale di Corso Garibaldi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la brutta sorpresa per il gestore di un bar di Via Traiano, c’è anche quella del proprietario di unnel centralissimoche ha avuto la sgradita sorpresa, e con questa dovrebbe essere la seconda volta che accade, di trovare la vetrata della porta di ingresso sfondata, probabilmente con una pietra, per permettere ai malviventi di accedere e portare a termine il. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. Non è stato possibile quantificare il danno del, sia in termini di incasso che di beni presenti all’interno del. Leggi anche Benevento,in un bar del centro storico: rubati contanti dal registratore di cassa L'articolo proviene da Anteprima24.it.