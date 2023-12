(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non ha l'età, nemmeno se è già tre volte campione del mondo di Formula 1. Solo carbone per Max, uno dei dominatori della velocità. Il fenomeno del Circus , in Portogallo con amici e ...

Brutta sorpresa durante le vacanze natalizie in Algarve per il campione olandese, che si è sentito dire no alla possibilità di noleggiare una ... (ilgiornale)

Il não aIncredibile, il formidabile belga - olandese non è riuscito a noleggiare la supercar della Stella a tre punte perché la società Sixt , per rispettare le regole assicurative, nega ...Estratto dell'articolo di Alessandro Conti per www.gazzetta.it maxMercedes Amg GT per Max. Il campione del mondo di Formula 1 è troppo giovane per affittare un'auto del genere. Non bastano i titoli, ci vogliono almeno 30 ...Verstappen, niente Mercedes AMG, l'iridato è troppo giovane. In Portogallo una società di rent a car concede la supercar solo agli over 30.Proseguono gli allenamenti dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di venerdì contro il Genoa. Denzel Dumfries ha ...