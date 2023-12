Verstappen in Ferrari | ancora una notizia spiazzante | appassionati senza parole | cosa sta accadendo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)in, nuove voci e novità allarmanti in questo senso:unatra tutti i tifosi. Il campione del mondo della Red Bull alla? Fantascienza, o forse no. Le voci su un possibile approdo alla rossa continuano a circolare periodicamente, un sogno che in un lontano futuro potrebbe concretizzarsi se dovessero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

“Verstappen ha ha fatto una mega stagione in cui ha lottato con Perez per i primi due o tre eventi e poi si è ritrovato su un altro pianeta . Non ha ... (sportface)

Il tradizionale brindisi natalizio in casa Ferrari riapre il sentitissimo tema dei piloti per il futuro, con un occhio di riguardo al campione del ... (sportnews.eu)

Il não aIncredibile, il formidabile belga - olandese non è riuscito a noleggiare la ... Il divertimento sul circuito dell'Algarve è arrivato con altri bolidi296 GT3, Por s che 911 e ......a Portimao pochi giorni prima di Natale per testare alcune delle auto GT " tra cui la296 ... Maxnon ha potuto noleggiare una Mercedes AMG GT per il tragitto aeroporto - albergo - ...Verstappen in Ferrari, scopriamo le ultimissime su questo accostamento: appassionati senza parole, cosa sta accadendo ...Verstappen, niente Mercedes AMG, l'iridato è troppo giovane. In Portogallo una società di rent a car concede la supercar solo agli over 30.