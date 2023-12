Verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la Winter Games Week

Il 2024 per Marcell Jacobs deve essere l’anno della rinascita. Dopo il trionfo di Tokyo le cose non sono andate esattamente tutte nel verso giusto ... (sportface)

Parlare chiaro. Casey Stoner , ex grande campione del Motomondiale, non le ha mai mandate a dire. L’australiano è entrato nella storia del ... (oasport)

... ma anche una rappresentazione teatrale condi luce e l'ospite d'eccezione, l'attore Ettore ... A collaborare all'evento anche la Proloco e le associazioni Mottola, Motl la Fnodd e Nativity. ...... inchiodandola alla sua passata retorica anti - europea per spingerlauna rinnovata ... Ma tutto il resto naufraga neitattici interni e si risolve in una forma di immobilismo. Lo stesso ...Il Natale degli spaghetti e degli ingredienti che non vorresti mai vedere. Siamo partiti con lo chef Bruno Barbieri che ha mantecato gli spaghetti con le vongole con il burro e siamo ...Assogna: " La situazione di degrado dell'area giochi per bambini a Ostia Antica solleva preoccupazioni tra i cittadini e richiede un'azione immediata" ...