Vera Wang | 74 anni | posa con le figlie 30enni | “Sembrate gemelle”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si è molto parlato dell’incredibile forma fisica della stilista, che a 74mostra l’aspetto di una 30enne. Poco si sa, invece, delledella designer, che sono protagoniste con lei di un adorabile scatto di famiglia natalizio. Ma a colpire, più che l’indiscutibile affiatamento tra le donne nell’immagine, è l’estrema somiglianza delle tre: nonostante i 40di differenza che separanodalle, in molti fanno notare come la, più che la madre delle ragazze, sembri una terza sorella. Lo scatto dicon leLe Kardashian hanno delle nuove rivali: non parliamo delle star di un altro reality televisivo, bensì della stilista...

Era il 2018 quando i coniugiacquistarono una locanda sulle alpi svizzere per trasformarla in ... Secondo fonti dell'intelligence svizzera non ci sarebbe neanche unaparentela tra loro, si ...Che sono stati il pianoforte (Illia Hultaichuk e Guido Ciarfuglia, Ranèe, Lucio Zucchetti) la ... Unarinascita della quale non si può che compiacersi. ...Vera Wang, 74 anni, ha pubblicato uno scatto natalizio con le figlie 30enni: e in molti fanno notare come le tre sembrino sorelle ...La coppia e il loro figlio – ma la parentela non è certa – avevano acquistato una locanda per trasformarla in albergo nel villaggio di ...