Ventagli di sfoglia fatti in casa facilissimi | li preparo in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Idi, lucidi, dorati, sono un modo dolcissimo per accogliere le amiche per un tè in compagnia, due chiacchiere e le confidenze di rito. Per realizzarli, possiamo ricorrere ai rotoli pronti, sono così comodi quando siamo di corsa e non abbiamo tanto tempo da dedicare alla cucina. Ma se vogliamo preparare una merenda con le nostre mani, ritagliamoci un attimo e con questo impasto veloce fatto in, ridurremo le lunghe soste in frigorifero che abitualmente prevede unatradizionale. Ovviamente, c’è un trucchetto segreto che permette di accelerare i passaggi soliti ed è geniale. Una volta pronto il nostro panetto, steso e piegato per 3 volte, va riposto in freezer per una mezz’ora. In questo modo ci garantiremo massima croccantezza e fragranza in cottura. La ricetta è di per sé infallibile, a ...