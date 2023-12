Venier e Domenica In | tutta da reinventare | bomba-Mellone | rivoluzione Rai Filtra un nome

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'intervista di Angeloa Repubblica potrebbe aver anticipato laprossima ventura del pomeriggiole di Rai 1. Via Mara(e magari pure Francesca Fialdini) e largo a Massimo Giletti? L'ipotesi è sul tavolo anche se, sottolinea il direttore dell'Intrattenimento Day Time (ovvero 8-20) di Viale Mazzini, la trattativa con l'ex conduttore di Non è l'arena in uscita da La7 non la sta seguendo lui. Nella fasce orarie centrali 12-15 e 15-18, la concorrenza di Mediaset e Canale 5 in particolare è agguerrita, con la Rai che vince la partita complessiva di ascolti e share nella fascia mattutina 8-12 e in quella pre-serale, 18-20.via,promuove i primi esperimenti: "Caterina Balivo con La volta buona è in crescita. Ogni mese registra un segno più, ...

Aria di cambiamenti in Rai per la prossima stagione televisiva: a farlo sapere il direttore dell intrattenimento daytime Angelo Mellone. Novit e stravolgimenti aIn per la prossima stagione ...Maracondurrà ancoraInIn nasce in un periodo molto particolare chiamato austerity, quando cioè in Italia gli aumenti dei rincari del petrolio decisi dai fornitori arabi, ...Domenica In va reiventata. Lo afferma Angelo Mallone, direttore dell’intrattenimento daytime della Rai. «La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere ...Il direttore dell'Intrattenimento DayTime Rai ha confessato a Repubblica la necessità di ripensare il palinsesto, in modo da stare al passo con la concorrenza.