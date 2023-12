Vendicheremo il sangue di Mousavi | i pasdaran minacciano Israele

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'attacco del 7 ottobre nel sud diè stato una risposta all'uccisione del comandante dei Guardiani della rivoluzione dell'Iran Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa in Iraq il 3 gennaio del 2020. È quanto ha dichiarato il portavoce dei Guardiani della rivoluzione, il brigadier generale Ramadan Sharif, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Mehr. L'affermazione è giunta nell'ambito di una dichiarazione sull'uccisione di un alto consigliere deiiraniani, il generale Seyed Razi, avvenuta lunedì in un presunto raid dia Damasco, in Siria. "L'operazione 'Alluvione Al-Aqsa'", ha dichiarato il portavoce deiin riferimento all'attacco di Hamas del 7 ottobre, "è stata una delle operazioni di rappresaglia intraprese dall'asse della resistenza contro i ...