Vela | il dt Marchesini sul 2023 | “Bilancio straordinario A Parigi 2024 per vincere medaglie”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Un, soprattutto per la solidità che abbiamo raggiunto, la continuità di risultati e di crescita ora slegata dai singoli nomi, dai singoli equipaggi. Questo è frutto dell’impostazione. Ci sono voluti anni, ma è dove sin dall’inizio volevo arrivare. Il punto debole su cui con il presidente Ettorre si è ragionato in partenza”. Questo ilfatto a finedal alla rivista federale “Sport” dal direttore tecnico della FIV, Michele. “Un anno particolare, centrale in un ciclo Olimpico ridotto a soli tre anni. E intenso. Nelsi sono condensati in sei settimane Test Event Olimpico e Mondiale di qualifica, eventi normalmente separati tra loro da dieci-dodici mesi. Quindi, a seguire, già la seconda tornata di assegnazione di ...