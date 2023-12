Vede la bolletta e muore | tragedia in Italia | la cifra choc

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)lain. La– Il suo cuore non ha retto alloper larecord. Un’anziana di 88 anni, che era stata colta da malore agli inizi di dicembre dopo aver letto laesorbitante emessa per errore, è deceduta in ospedale, dove era stata ricoverata. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Michael Schumacher, le parole del fratello a 10 anni dallaLeggi anche:di Natale, mamma e 4 figli trovati morti in casa: cos’è successo Non ha retto al colpo l’anziana donna di 88 anni dopo aver aperto la lettera con la quale le veniva comunicato l’importo da pagare. Caterina Giovinazzo era stata ...