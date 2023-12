Vannacci torna in servizio e continua a promuovere il suo libro

Dopo alcune settimane di licenza forzata, il generale Roberto Vannacci torna in servizio . in tanti si ricorderanno il caso del bestseller ... ()

Dopo alcune settimane di licenza forzata, il generale Robertoin servizio. in tanti si ricorderanno il caso del bestseller autopubblicato "Il mondo al contrario" che ha scatenato le polemiche perché contenente affermazioni contro i gay e i ...L'attore è accusato di molestie da quindici donne • I musei aperti a Natale sono stati un successo per Sangiuliano, ma Il Fatto non è d'accordo • Il generaleoggial lavoro ...Il generale Vannacci pronto al ruolo di capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri ma non rinuncia al suo libro. Si appresta a prendere servizio il generale Roberto Vannacci ...Stando agli ultimi sondaggi politici Noto, Fratelli d’Italia continua ad attirare elettori, mentre il M5S si avvicina al PD.