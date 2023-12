Vanheusden e lo Standard Liegi la riprendono al 97? | incredibile!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Finisce 1-1-St.Truiden, match valido per la ventesima giornata di Jupiter League. In campo per tutta la partita Zinho. AL FOTOFINISH ? Al Maurice Dufrasne, loospita in uno scontro diretto il St.Truiden. In campo sin dal primo minuto e per tutta la partita Zinho, difensore in prestito dall’Inter. A fare la partita ed avere le occasioni migliori sono gli ospiti, che schiacciano anche lo, che si difende senza mai riuscire a creare occasioni pericolose. Il match rimane però in equilibrio per quasi tutta la partita, con il St. Truiden che trova l’acuto vincente al minuto 86 con Fujita. Ma nel finale, al 97?, Kanga non sbaglia dal dischetto trovando un incredibile pareggio. Inter-News - Ultime notizie e ...