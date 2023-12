Vandalizzato il portone di Palazzo Chigi con la scritta | ‘Rex Republic’ | fermato un 25enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La scorsa notte ild’ingresso diè statocon laRepubblic’. L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte e, in breve, le indagini avrebbero condotto a unche nella fretta ha scritto in stampatello poco chiaro per scappare velocemente, nel tentativo di dileguarsi nel minor tempo possibile per non lasciare traccia. Il giovane è stato inseguito eNonostante la velocità con la quale il ragazzo ha dato vita alla ‘bravata’, gli uomini dell’ispettorato della pubblica sicurezza della Presidenza del Consiglio si sono resi subito conto dell’accaduto e si sono lanciato all’inseguimento dell’autore che, nel tentativo di disfarsi delle prove, ha lanciato in un cassonetto la bomboletta di vernice ...