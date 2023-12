Valbrembo | auto in fiamme davanti all’asilo | fumo nero visibile in tutto il paese

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). Non si conoscono ancora le cause, ma l’che preso fuoco nella mattinata di mercoledì (27 dicembre) aha provocato una coltre diinil. È successo intorno alle 10alla scuola materna e all’ex Necta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine che – con l’aiuto della botte della centrale di Bergamo – hanno domato lee hanno messo in sicurezza la zona. I carabinieri sono al lavoro per verificare la dinamica dei fatti: non si esclude che all’origine del rogo ci sia un guasto al motore.