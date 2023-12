Vacanze sulla neve | dalla Val Badia a Bormio | Courmayeur e Cortina | ecco i 10 migliori rifugi per l’après-ski sulle Alpi anche low cost

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una pista innevata immersa tra cime imbiancate e incorniciata da abetaie. La giornata di sci o snowboard è finita, ma il sole brilla ancora nel cielo: è l’ora del-ski. Così come siete, con giacca a vento e guantoni, e magarisci ai piedi, infilatevi dritti in qualche locale after ski vicino alla stazione montana o (se temete di scordarvi di dover scendere a valle…) valliva degli impianti di risalita per il divertimento del “dopo”. Uno svago a 360° Una sola regola per-ski: non mettere la tuta da sci sopra il pigiama, perché quando si comincia a ballare al ritmo di una band o di un resident dj l’atmosfera si scalda, aiutata da sfiziosi aperitivi, sostanziosi bombardini, voluttuose cioccolate calde e stuzzichini dolci e salati. Per il resto, ognuno può gestire il proprio dopo sci come meglio preferisce: un ...