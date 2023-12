USA | la deterrenza militare è in crisi?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LaUSA ormai non è più sufficiente. Washington, che ha schierato ben due portaerei nella regione mediorientale per far desistere i nemici di Israele da eventuali attacchi fatica. In primis a disincentivare i gruppi ribelli dall’attaccare il dominio a stelle e strisce delle rotte marittime commerciali del Mar Rosso. Tanto che l’esercito americano ha dato vita ad a una nuova coalizione marittima multinazionale per rispondere ai sempre più crescenti attacchi missilistici e droni da parte dei militanti Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen. Il controllo e la stabilizzazione dei mari è ovviamente punto cardine dell’ordine globale statunitense. Che ha sapientemente ereditato tale concezione dall’impero britannico. Ma la guerra in Palestina al pari di quella in Ucraina confermano ancora una volta che qualcosa è profondamente cambiato ...