Urso “Incentivi auto per un miliardo nel 2024”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo predisposto un nuovo piano, sostenibile sul piano ambientale, sociale e produttivo, con quasi undi euro nel. Abbiamo tre obiettivi: la rottamazione dellepiù inquinanti, le euro 0,1,2,3, con risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani, per aumentare la produzione nazionale. Per la tenuta della filiera nazionale è necessario che vengano prodotte in Italia almeno un milione divetture, è questo l'obiettivo che ci siamo posti. Puntiamo a realizzare in Italia produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili: tra legge di bilancio e revisione del Pnrr possiamo contare su una dotazione di 3,5 miliardi per i contratti di sviluppo”. Lo riferisce in una intervista a ...