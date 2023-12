Urbino | tragedia in galleria | scontro tra un’ambulanza e un bus di bambini in gita

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dicembre 2023 – Sono quattro le persone morte nell'incidente che questo pomeriggio ha coinvolto un autobus e un mezzo della Croce Rossa nella'Cu gulino', lungo la strada statale 73 bis var di. Le vittime, comunica Anas in una nota, viaggiavano a bordo dell'ambulanza che, nell'impatto con il bus, ha preso fuoco. Sono in corso le operazioni di rilievo e di ripristino della regolare circolazione. Alcunitra i tre e gli otto anni sono rimasti feriti nell'incidente. I piccoli, che si trovavano sul bus, hanno riportato solo qualche lieve ferita e tanta paura. Nell'incidente è rimasto lievemente ferito anche l'autista del bus, mentre sono morti tre operatori a bordo dell'ambulanza e il ferito che stavano trasportando. (Fonte: Adnkronos)