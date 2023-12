Urbino | inferno in galleria | scontro tra bus e ambulanza | è una strage

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Drammatico incidente mortale a, all'interno della"Ca' gulino": un autobus che trasportava ragazzi in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati, con il pesantissimo bilancio di 4 morti. Le vittime sono quattro operatori sanitari che erano sull', che dopo l'impatto ha preso fuoco. Tra i passeggeri del bus, oltre all'autista che è rimasto lievemente ferito, due bambini di 3 e 8 anni sono stati trasportati in ospedale con qualche ferita e molta paura. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine, con il compito anche di ripristinare in totale sicurezza la viabilità ovviamente stravolta. Secondo quanto riferito dall'Anas, infatti, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 73 bis var di, in corrispondenza del ...