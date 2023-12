Urbino | incidente tra un pullman e un’ambulanza in galleria | 4 vittime

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un violentoha coinvolto unproveniente da San Benedetto, sul quale viaggiavano dei bambini in gita, e una ambulanza della Croce Rossa. Lo scontro è avvenuto nellaCa’ Gulino sulla SS73 bis, la bretella trae Fermignano. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino citando fonti Anas, sono quattro le, tutte a bordo del mezzo di soccorso. Si tratta dei tre sanitari componenti dell’equipaggio e una persona trasportata. Tutti salvi invece i 30 passeggeri del, tutti bambini tra i 3 e gli 8 anni. Illeso anche il sacerdote che viaggiava con loro, mentre sarebbe leggermente ferito l’autista del bus. Secondo quanto si apprende, il mezzo di soccorso dopo l’impatto ha preso fuoco e la densa nube nera che si è sprigionata dalla vettura ha invaso ...

incidente tra un pullman di ragazzi in gita con la parrocchia e un’ambulanza a Urbino . Quattro le vittime, tutte viaggiavano a bordo dell'ambulanza ... (ilgiornaleditalia)

Ultime notizie, Urbino incidente in galleria oggi mercoledì 27 dicembre 2023 nella galleria tra la città marchigiana e Fermignano, sulla SS73bis. E’ ... (urbanpost)

Tragedia sulla Statale 73bis che collega Urbino e Fermignano. Un pullman si è scontrato in un frontale contro un' ambulanza all'interno della ... (ilmessaggero)

Tragicostradale nella galleria 'Cu Gulino', sulla statale 73bis, trae Fermignano: un bus con a bordo studenti in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati frontalmente. Il ...Mercoledì attorno alle 17 un'ambulanza e un pullman con a bordo circa trenta ragazzini si sono scontrati in una galleria a, nelle Marche. La polizia ha detto che a causa dell'sono morte quattro persone che si trovavano sull'ambulanza: l'autista, un medico, un soccorritore e un uomo di 80 anni che doveva ...Sono due infermieri, un medico e un paziente di 85 anni le vittime dell’incidente verificatosi oggi nella galleria Ca’ Gulino sulla ...Urbino, 27 dicembre 2023 – E’ di quattro morti il bilancio dell’ incidente avvenuto oggi pomeriggio a Urbino. L’incidente (foto) ha coinvolto un pullman sul quale viaggiavano dei bambini in gita con ...