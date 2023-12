Urbino | incidente tra un bus e un’ambulanza della Croce Rossa | 4 morti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È di 4il bilancio dell’avvenuto all’internogalleria 'Cu gulino', nei pressicittà marchigiana di, che ha coinvolto un autobus e, che nell'impatto ha preso fuoco. Chiusa la strada statale 73 bis var in entrambe le direzioni e traffico deviato lungo la viabilità adiacente dal km 0,000 al km 3,000. Sul posto le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestioneviabilità in sicurezza e per circoscrivere l'incendio e la nube di fumo che si è sviluppata dopo l'incendio.