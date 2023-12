Urbino | ambulanza si scontra in galleria con un bus | 4 morti

Tragedia in galleria . Uno schianto tra un’ambulanza della Croce Rossa e un pullman di ragazzi in gita proveniente da San Benedetto è avvenuto ... (secoloditalia)

Un terribile schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi mercoledì 27 dicembre tra un bus di bimbi in gita e un’ Ambulanza della Croce Rossa. I fatti ... (teleclubitalia)

Le vittime viaggiavano sull'ambulanza che ha preso fuoco. Una densa nube di fumo ha invaso la galleria e la statale 73 chiusa in entrambe le ... (corriere)

AGI - Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nella galleria Ca' Gulino tra un pullman e ... (agi)

Tragedia sulla Statale 73bis che collega Urbino e Fermignano. Un pullman si è scontrato in un frontale contro un' ambulanza all'interno della ... (ilmessaggero)

... la "bretella" di collegamento trae Fermignano (Pu), dove un pullman che trasportava ragazzi in gita si è scontrato con un'della Croce Rossa, che, in seguito al'urto, ha preso fuoco.L'incidente avvenuto all'interno della galleria 'Cu gulino', trae Fermignano ha causato il decesso di tre persone che viaggiavano a bordo dell'che è andata a fuoco dopo essersi ...parte della SS73bis che diventa bretella di collegamento tra Urbino e Fermignano. Dopo l’impatto, l’ambulanza ha preso fuoco Le vittime dell’ambulanza sono i tre operatori che scortavano un paziente ...Tragedia, questo pomeriggio, nella galleria sulla SS73 bis, la strada tra Urbino e Fermignano. Un’ambulanza della Croce Rossa si è scontrato frontalmente con un pullman di bambini in gita. I quattro m ...