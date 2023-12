Urbino | ambulanza prende fuoco dopo uno scontro in galleria con un autobus | 4 i morti

Per cause ancora da accertare, un autobus di studenti e un' ambulanza si sono scontrate in galleria a Urbino . Una nube di fumo complica i soccorsi (ilgiornale)

In salvo i ragazzi sul bus Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. sono tutti in salvo, compreso il sacerdote ... (247.libero)

Scontro tra un Pullman di ragazzi in gita e un' ambulanza della Croce Rossa in una galleria vicino Urbino . Nell'urto il mezzo di soccorso si è ... (orizzontescuola)

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un'della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" trae Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la ...... lungo la strada statale 73 bis var di. Le vittime, comunica Anas in una nota, viaggiavano a bordo dell'che, nell'impatto con il bus, ha preso fuoco. Sono in corso le operazioni di ...Sono quattro le vittime dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza all'interno della galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano. Un impatto tremendo ...Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è ...