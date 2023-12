Urbino | ambulanza prende fuoco dopo scontro in galleria con un bus | 4 morti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) AGI - Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nellaCa' Gulino tra un pullman e un', lungo la strada statale che collegaa Fermignano. Lo rende noto l'Anas. Le quattro vittime erano operatori sanitari a bordo dell'che nell'impatto ha preso. Illesi i 40 studenti di scuola media che erano sul pullman assieme al sacerdote di una parrocchia di Grottammare, nel Piceno. Lievemente ferito, invece, l'autista del bus. Da quanto si è appreso, i ragazzi sono riusciti prontamente a scendere dal mezzo e a raggiungere l'uscita della; due di loro, caduti in un dirupo vicino, sono stati soccorsi e recuperati da un'eli. L'autista e i due ragazzi sarebbero stati trasferiti in ...

Tragedia in galleria . Uno schianto tra un’ambulanza della Croce Rossa e un pullman di ragazzi in gita proveniente da San Benedetto è avvenuto ... (secoloditalia)

Non risulta però che qualcuno di loro abbia avuto bisogno di rivolgersi all'ospedale di. Tutti morti invece gli occupanti dell'della Croce Rossa:tre sanitari e il ferito che era ...Solo lievemente ferito l'autista del pullman che, come i bambini, non ha avuto bisogno di rivolgersi all'ospedale di. Secondo una prima ricostruzione, l', partita da Fossombrone in ...URBINO. Drammatico incidente nella serata di oggi tra Urbino e Fermignano. Un pullman con a bordo dei bambini in gita scolastica si è schiantato contro un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria ...Drammatico incidente mortale a Urbino, all'interno della galleria "Ca' gulino": un autobus che trasportava ragazzi in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati… Leggi ...