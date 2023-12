Uomini e Donne | Mario Cusitore deluso da Ida Platano? Ecco le parole del corteggiatore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)da Ida? Nelle ultime ore ildiha pubblicato una storia Instagram che sembrerebbe una frecciatina all’ex dama, diventata pochi mesi fa – sorprendendo tutti – la nuova tronista del fortunato dating show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, il bel moro era entrato nel mirino di alcune polemiche per via di alcune segnalazioni arrivate alla redazione. Tuttavia Ida, che è apparsa affascinata dal suofin da subito, ha deciso di tenerlo comunque. Tuttavia i rapporti fra loro non sono stati idilliaci. Lal’ha accusato di non aver avuto reazioni quando lei portava in esterna un altroha spesso espresso dei ...

Uomini e Donne non sta andando in onda in questi giorni. Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi è in pausa per le feste di Natale. ... (caffeinamagazine)

A volte servono grandio grandia farti capire il mondo, a volte bastano grandi animali". Sono le parole di Paolo Giraudo e del fratello Marco, gestori del rifugio Morelli Buzzi traspare ...Certo il patriarcato, come inteso un tempo, non esiste più, ma gli, non tutti per fortuna, detengono ancora una predominanza di potere e privilegi, spesso a discapito dellee risulta ...Il ministro britannico James Cleverly è stato criticato per alcune battute sulla droga dello stupro durante un evento: «La sera nel bicchiere di mia moglie, un po' non è illegale».Da Temptation Island al Grande Fratello fino a Uomini e Donne: ecco come Greta e Perla hanno fatto diventare Mirko protagonista senza meriti ...