Uomini e Donne | Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il nome scelto per la loro bambina!

Mirko Brunetti è, chiaramente, il personaggio del momento. Per questo motivo, dopo l’uscita dal Grande Fratello non disdegna ospitate e interviste ... (blogtivvu)

In questi giorni numerosi follower del ragazzo 26 enne, Mirko Brunetti , hanno confessato che l’ ex gieffino sarebbe perfetto per il trono di Uomini ... (metropolitanmagazine)

...coniuge sia 'sempre leggermente sedata in modo che non possa mai rendersi conto che ci sono...è un crimine grave e inquietante che sta avendo un impatto devastante sulla vita delle giovaniComplessivamente, sono morti 265e 148. Anziani i più indifesi: oltre la metà dei morti ha più di 65 anni Nel report si legge che ' gli anziani sono quelli più indifesi, più della metà ...Mentre Angelica ha abbandonato il programma di Maria De Filippi, arriva una svolta inaspettata per Cristina e Alessandro ...L'ex tronista non vede l'ora di diventare papà. A febbraio nascerà la sua bambina, frutto dell'amore tra lui e la compagna Arianna Cirrincione. I due hanno già scelto il nome ...