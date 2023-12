United Cup 2024 | le favorite al titolo USA in pole per il bis | occhio a Grecia e Polonia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LaCupsta per cominciare. Tra Perth e Brisbane inizia la lotta per il primodella stagione, in un torneo che ha preso il posto della ATP Cup per ridarci qualcosa di più simile alla Hopman Cup, con le squadre miste. Ma chi saranno le squadre? Sicuramente gli Stati Uniti si presentano ai nastri di partenza con più possibilità di mettere a segno un punto in ogni situazione, tenendo anche conto dello snellimento della formula da cinque a tre partite. Taylor Fritz e Jessica Pegula rimangono comunque dei top 10 mondiali, mentre il doppio Ram-Krawczyk è composto da due giocatori d’élite della specialità , che se trovano il giusto assetto possono fare male a chiunque. Proprio per la mancanza di un doppio davvero competitivo laparte leggermente più ...

Il primo scenderà in campo allae rappresenterà la Serbia; il secondo, invece, ha scelto di ripartire ufficialmente agli Australian Open . Carlos Alcaraz Novak DjokovicMacRae è stato protagonista del gran cammino del Benetton Rugby nella scorsa stagione in Challengee quest'anno sta dirigendo una delle migliori difese delloRugby Championship ed una ...La United Cup 2024 sta per cominciare. Tra Perth e Brisbane inizia la lotta per il primo titolo della stagione 2024, in un torneo che ha preso il posto della ATP Cup per ridarci qualcosa di più simile ...Alla Riyadh Season Tennis Cup, sul veloce indoor della Kingdom Arena, Alcaraz ha sconfitto in rimonta Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Lo spagnolo è partito meglio e ha subito sopreso il ...