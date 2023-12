Una società di mining di criptovalute acquista quattro centrali elettriche solo per se stessa

Simone Braglia , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan (pianetamilan)

Il Fisco gioca in difesa : nessuna agevolazione o bonus per i calciatori e per le società

nessuna agevolazione fiscale al momento per i calciatori che arrivano in Italia dall’estero né per per le società sportive . Ma sul tema sono ancora ... (feedpress.me)